’Historia’. Un racconto di migrazione e amore

Direttamente da ’Ballando con le stelle’, arrivano al teatro comunale ’Arena’ Samuel Peron e Vera Kinnunen, celebri maestri di ballo. Apriranno a Codigoro, venerdì 24 gennaio alle 21, la stagione teatrale invernale con ’Historia. Una storia di migrazione e amore’. Narrazione, musica dal vivo e danza si fondono in un coinvolgente format teatrale, ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da Silvia Ferrari, diretto da Alberto Di Risio e distribuito da Equipe eventi. Lo spettacolo mette a nudo una storia di riscatto e di emancipazione ambientata tra i conventillos nella Buenos Aires degli anni ’30. Attraverso la milonga, interpretata da Peron e Kinnunen, la voce di Stefania Caracciolo e grazie alla musica dal vivo di cinque musicisti professionisti - Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni) - il pubblico vivrà emozioni intrecciate a spunti di riflessione sulla nostalgia delle persone migrate in paesi lontani, sull’uguaglianza di genere, sulla dignità della donna, sulla ricerca della propria identità. Sullo sfondo, una storia di emigrazione ed il coraggio di una donna, Esteban, costretta a travestirsi da uomo, per far emergere il talento musicale.

Venerdì 28 febbraio, alle 21, un nuovo appuntamento all’insegna della comicità, con ’Manicomic’, commedia diretta da Gioele Dix, portata in scena da Rimbamband: il filo conduttore di quella che può essere definita una versione comico/teatrale di ’Qualcuno volò sul nido del cuculo’, è rappresentato dalle patologie mentali, di cui i protagonisti sono affetti, tutti più o meno consapevolmente.

Giovedì 13 marzo, sarà il genere thriller a dominare la scena, con Francesca Chillemi e Kabir Tavani, diretti da Enrico Zaccheo. ’Il giocattolaio’ è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonisti un serial killer e una psicologa la quale, durante, le indagini, cadrà vittima dell’inganno di uno sconosciuto.

Venerdì 21 marzo, ’Benvenuti a casa Morandi’, è il caso di dire, perchè a fare letteralmente gli onori di casa sul palco del teatro Arena ci saranno nientemeno che Marco e Marianna Morandi, figli di Gianni, l’eterno ragazzo. Diretti da Pino Quartullo, fratello e sorella Morandi presenteranno un ritratto inedito, ma alquanto reale, della vita del loro celeberrimo papà.

Il 5 aprile prossimo, a chiudere la rassegna con ’Fiori d’acciaio’ sono state chiamate Anna Galiena, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio e Cristina Fondi. La commedia, ambientata in un salone di bellezza, per la regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado porterà sul palcoscenico l’universo di un gruppo di donne, legate tra loro da un’amicizia indissolubile.

