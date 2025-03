Hitler nel bunker tra le pagine di Helga Schneider

Helga Schneider presenterà il suo nuovo libro ‘Hitler. Mai prima di mezzogiorno’ (edito da Oligo) oggi alle 17.30 alla libreria Ubik di via San Romano 43. Gli ultimi mesi di Hitler raccontati dalla voce di una delle ultime testimoni dirette dell’orrore nazista, allora bambina nascosta a pochi isolati di distanza dal bunker della Cancelleria. Lontano dalla narrazione cinematografica consolidata, incontreremo il führer per quello che, alla fine della guerra, era davvero: non più l’uomo forte del regime, ma una larva malata.