"Ho accettato la sfida Lotto per una cosa mia e per la mia famiglia Sono giovane ma imparo"

Un’azienda apre e quattro chiudono, questo il dato che fa riflettere le associazioni del comparto agricolo. C’è bisogno di nuove braccia in agricoltura. Ma il richiamo della campagna è sempre più flebile. Fabio Roi, 24 anni di Argenta, è un giovane che ha accettato la sfida: "I miei nonni erano coltivatori e anche mio padre. Ad un certo punto ho dovuto decidere: proseguire con il lavoro di mio padre (venuto a mancare da un anno e mezzo) o continuare con altri mestieri fuori casa. La scelta non è stata difficile: lavorare fuori mi piaceva poco e allora ho scelto la campagna. Così mi sono specializzato nel vigneto e nelle sementi. Conferisco del buon trebbiano nella cantina sociale. Certo se avessi dovuto cominciare da zero, sarebbe stato quasi impossibile. Avevo già l’azienda di famiglia e ho continuato la tradizione. Ma non è stato facile: soprattutto dopo la scomparsa di mio padre, mi sono accorto che tante cose non le so fare. E quindi sto imparando. Il mio impegno è massimo perché l’azienda è come un figlio e quindi ci si mette tutto l’amore possibile". Nonostante l’esempio di Roi, il cambio generazionale in agricoltura resta solo uno slogan: l’Istat ha provato ad analizzare il problema e ha scoperto che la figura del capo azienda coincide spesso con quella del conduttore. Ciò si verifica soprattutto nelle aziende familiari che sono le più rappresentative dell’agricoltura italiana. Per questo motivo è ancora limitata la presenza di capi azienda nelle fasce di età più giovanili.