"Ho aiutato i militari bloccando il traffico"

Il proprietario del Klink, uno dei locali più famosi di Lido di Spina, meta fissa dei giovani, racconta: "Ho aiutato i carabinieri bloccando il traffico all’ingresso della strada e permettere così agli uomini dell’Arma di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Quando si è verificato l’incidente ero dentro il locale. In pochi minuti sono arrivate le forze dell’ordine e le ambulanze. Per due ore sono rimasto all’ingresso della via, a 500 metri dall’incidente, intento a bloccare gli automobilisti che non capivano il motivo, ma hanno ugualmente acconsentito"