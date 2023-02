"Ho cambattuto ma nel corso di tre anni sono state più le spese Inevitabile arrendersi"

Massimo Maietti, 55 anni, agricoltore di Argenta specializzato nella frutticoltura, ha gettato la spugna. La sua azienda non gli assicurava più un reddito sufficiente. Ora lavora a tempo determinato in una grossa impresa agricola. "Ho combattuto finché ho potuto con la cimice asiatica, la siccità, il gelo e anche i cambiamenti climatici. Ma alla fine era già difficile ottenere un pareggio. Fin da ragazzo ho seguito le orme dei miei genitori, che mi hanno aiutato per tanti anni". Maietti solleva un altro problema: "Le piante di oggi sono più deboli che in passato e spesso si ammalano. Anche in questo campo vanno trovate delle soluzioni". Fare investimenti con una remunerazione così bassa diventa difficile: "Installare impianti e protezioni per le grandine, significa spendere migliaia di euro. Certe cifre non vengono compensate dai guadagni". Maietti elenca i mali dell’agricoltura: "Che le difficoltà dei mercati, la burocrazia, una filiera con troppi passaggi e, da ultimo, le bizzarrie del clima, abbiano messo e stiano mettendo a durissima prova le aziende agricole non è, purtroppo, una novità. Ma se qualche agricoltore arriva al punto che preferisce regalare il proprio prodotto ai poveri, piuttosto che venderle decisamente sottocosto, vuol dire che la situazione, in certi casi, è davvero oltre il limite. Ormai le piccole imprese difficilmente sopravvivono".