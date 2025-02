"Ho chiesto di vedere il piano industriale. Mi hanno risposto che non è dovuto"

La richiesta di incontro avanzata dal ministro Urso a Thyssenkrupp, per capire il futuro industriale in Italia, trova concorde il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che, al tavolo al Mimit, ha espresso la necessità di avere chiarezza: "Le comunicazioni di Berco raccontano una situazione diversa da quella che viviamo. Allora vorrei capire, in qualità di rappresentante del mio territorio, quale sia la posizione della casa madre. Noi istituzioni vogliamo essere al fianco delle nostre realtà, a salvaguardia dei lavoratori e dell’occupazione, ma come possiamo farlo senza capire dove si vuole andare? Quali strumenti possiamo mettere in campo da parte nostra? Nelle settimane scorse ho chiesto all’azienda di capire anche io, sindaco, il piano industriale, illustrato per sommi capi ai sindacati, ma mi è stato risposto che "non mi è dovuto". Come possiamo trovare insieme una soluzione alla crisi senza sapere la prospettiva? Magari senza decretare che ogni crisi industriale si possa risolvere solo licenziando centinaia di dipendenti: è inaccettabile per i lavoratori, per la dignità e la sostenibilità del nostro territorio, inteso anche a livello provinciale e interprovinciale".