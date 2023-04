"Ho il Parkinson e il 60% di invalidità civile Ma voglio lavorare in base alle mie capacità"

Caro Carlino, cinque anni e mezzo fa, a seguito dell’aggravarsi del Parkinson, mi sono licenziato. Ero un precario. Oggi ho quasi 46 anni e la diagnosi mi è capitata fra capo e collo all’età di 35. Ho il 60% di invalidità civile. Sono iscritto al collocamento mirato, persone gentili e capaci, ma purtroppo le offerte di lavoro in linea con il mio quadro clinico non si sono tradotte in occasioni contrattuali. Mi sono rivolto anche all’Asp. Capisco la pessima situazione economica complessiva ma spero di trovare un posto come scaffalista di supermercato part time.

Matteo P.