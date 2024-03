"Ho messo in vendita i quadri, così voglio salvare i miei cavalli"

COMACCHIO

Chiuso il maneggio di Comacchio nel 2022 Elena Cavalieri (foto) avrebbe potuto disfarsi dei cavalli della scuola di equitazione o di quelli lasciati dai proprietari e, invece, a sua spese si è presa cura di loro come se fossero parte della sua famiglia. Un amore che è andato avanti per anni nonostante i costi e le difficoltà. L’ultima doccia fredda per l’imprenditrice (che non il marchio ‘Il crine rubato’ si occupa di gioielli realizzati con il crine dei cavalli) è arrivata il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, quando di colpo 6 dei suoi 11 cavalli hanno accusato dolori per cause ancora oscure. Sta di fatto che ha dovuto sostenere costi pesantissimi: "Due cavalli sono stati ricoverati e 4 curati a casa con veterinari che arrivavano da Bologna perché la mia veterinaria nel frattempo si era ammalata. Flebo, sonde, farmaci, integratori, e tutto il mio affetto. Erano tutti costipati con coliche molto pesanti. In molti amici sui social mi hanno teso una mano aiutandomi nelle spese.

Ma poi mi è venuta un’idea legata a un’altra mia passione". Ed ecco la soluzione: "Sabato scorso inaugurerò una personale a palazzo Bellini con miei acquerelli che ritraggono i miei cavalli – ha spiegato – . La mostra è solo espositiva e, quindi, non si tratta di una galleria d’arte. La vendita dei quadri servirà per sostenere tutte le spese veterinarie avute a gennaio quando sono stati male a catena 6 cavalli della mia scuderia privata".

Matteo Radogna