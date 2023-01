Ho sempre amato la salama. Scorci di vita di Giorgio Cattani

"L’impalcatura dell’esistenza umana è semplice, e se ci pensiamo bene, molto simile alla cottura della salamina". La penna scava fin dove può, e dove non arriva ci pensa l’arte. O, al più (e, soprattutto, a Ferrara), la cucina. Capita, quindi, in un mondo idealmente filtrato da un piatto di cappellacci, che un artista tanto ferrarese quanto cosmopolita passi una serata con una docente del liceo artistico. E’ questa la trama di ‘Sono stato a Kassel ma ho sempre amato la salama da sugo – scorci di vita vissuta dell’artista Giorgio Cattani’ (Cicorivolta), che verrà presentato oggi alle 17.30 alla libreria Libraccio. L’autrice, Francesca Boari, è docente di filosofia del liceo artistico Dosso Dossi, dove Giorgio Cattani si è diplomato negli anni Sessanta. "Sono nato sulle rive del grande fiume e sapevo dove nasceva e dove arrivava. Oggi acque torbide muovono solo mulinelli e vortici senza vie d’uscita". Cattani è nato a Ferrara e si è formato tra Ferrara e Venezia. Ha vissuto a Roma, Palma di Maiorca, New York, Vienna… tra i tanti riconoscimenti, quello in Rappresentanza degli Artisti per la Pace, nel 1988 alla Città del Vaticano. A Kassel ha partecipato alla mostra ‘Documenta 8’. Nel 1991 il premio Akademie Graz (Austria). Nel 2001 ha ottenuto la cattedra di Tecniche pittoriche all’Accademia di Belle Arti di Brera. Vive a Ferrara, dove da direttore artistico espone e cura mostre per giovani artisti al Laboratorium Art Gallery. "Entrare nella vita di un’artista – spiega Boari – significa usare la penna del cuore. Il cuore di Giorgio è tanto coperto quanto potente: è un uomo che ha rotto gli schemi, che si è affermato da solo nel mondo dell’arte". Il romanzo si basa su una cena, una serie di portate della tradizione che rimandano sempre al punto di partenza (Ferrara) e che costituiscono un accesso metaforico ai più personali ricordi di Cattani.

Francesco Franchella