’Home sweet home’ tra gli scatti: "Violenza alle donne, diciamo no"

Taglio del nastro della mostra fotografica ’Home Sweet Home’ di Valeria Sacchetti, esposizione ospitata nella Filiale di Copparo di Banca Centro Emilia. L’iniziativa, dedicata al tema della violenza contro le donne e alla memoria di Barbara Cuppini. Al taglio del nastro, ieri, il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, Norma Bellini, Direttrice generale di Assp Unione Terre e Fiumi, Patrizia Forlani, direttrice del Cfp Cesta, Marilena Bacilieri, direzione sanitaria distretto Centro Nord (Ausl Ferrara) e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo, maggiore Alessandro Volpini.

Hanno presentato la mostra la Responsabile dell’Ufficio Marketing di Banca Centro Emilia, Elena Lombardi, e il direttore della Filiale di Copparo di Banca Centro Emilia, Francesco Cenacchi.

Resterà aperta fino all’11 luglio. Una mostra itinerante per dire no alla violenza sulle donne. L’iniziativa rientra nel progetto ’Porte Aperte. L’arte entra in Filiale’, che trasforma le sedi bancarie in spazi di cultura e confronto sui grandi temi sociali. L’esposizione si concentra sulla realtà della violenza domestica, spesso nascosta tra le mura di casa, e rende visibili storie di donne che hanno trovato il coraggio di uscire da relazioni abusive. Elena Lombardi, Responsabile Marketing di Banca Centro Emilia, ha accolto le autorità ringraziando per il loro coinvolgimento: "Questa mostra rappresenta per noi molto più di un progetto culturale: è un’occasione concreta per dare voce a chi spesso non ne ha. Siamo rimasti profondamente colpiti dalla partecipazione sentita e attiva delle istituzioni, delle associazioni territoriali e della presenza autorevole del comandante dei Carabinieri. La loro vicinanza dà forza al messaggio che vogliamo trasmettere: la violenza si combatte facendo rete, con ascolto e responsabilità condivisa". Fabrizio Pagnoni, sindaco di Copparo, ha dichiarato: "Questa mostra rappresenta un’importante occasione di riflessione su una realtà dolorosa e troppo diffusa. È fondamentale che la nostra comunità continui ad impegnarsi nella prevenzione della violenza di genere, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e sulla consapevolezza".