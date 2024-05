Horse Counseling, oggi corso a ’Casa Matilde’

Riscoprire se stessi con l’ausilio dei cavalli: in partenza oggi a Casa Matilde, a Villanova di Denore, il corso di Horse Counseling promosso da Terziario Donna e con il supporto di Confcommercio Ferrara. "Vuole essere un supporto importante - spiega Simona Salustro, presidente provinciale di Terziario Donna Ferrara - alla crescita personale delle donne, delle Imprenditrici. Un corso per crescere in un rapporto nuovo con se stesse e la natura con l’ausilio prezioso dei cavalli. Un’esperienza che si è andata affermando sempre più negli anni come percorso per poter recuperare un cammino introspettivo e una relazione con gli altri e l’ambiente circostante secondo ritmi naturali". Il corso si svolgerà su due date (oggi e 6 giugno dalle 17,30 alle 19,30) nella fattoria didattica Casa Matilde immersa nel verde di Villanova di Denore. Due le istruttrici: Simona Bianchini e Rachele Formenton. La fattoria conta circa 90 animali salvati da destini orrendi.