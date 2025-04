Hub urbani per rilanciare il territorio. Il Comune a caccia di fondi regionali

Tresignana ha candidato due progetti ai finanziamenti regionali per la creazione di hub urbani nelle principali località del territorio per promuoverne lo sviluppo, la valorizzazione e l’innovazione. Il percorso è stato illustrato giovedì scorso dal sindaco Mirko Perelli, assieme agli assessori Rita Canella, Donatella Zuffoli e al vice sindaco Arrigo Giubelli impegnati nei mesi scorsi in incontri con associazioni, commercianti e imprenditori direttamente coinvolti nella progettazione che è stata elaborata internamente al Comune, "senza aggravi di spesa per il bilancio comunale". Come ricordato dall’assessore Zuffoli, il riferimento è alla Legge regionale 12/2023, "con la quale la Regione permette alle Amministrazioni comunali di definire un perimetro geografico in cui attivare misure di sviluppo economico nell’interesse della comunità, coinvolgendo tutti gli attori presenti sul territorio".

L’hub urbano di Formignana si chiama "Città giardino" ed è volto a valorizzare l’ambiente, la tutela della biodiversità e il decoro urbano nell’area della località, che ha nel "verde" una delle principali peculiarità. L’hub urbano di Tresigallo, invece, si chiama "Città d’arte, cultura e turismo" e ricomprende tutto il centro storico della località e si spinge sino a Final di Rero, alla quale è collegata da percorsi ciclopedonali e dove sono in corso interventi sul Po di Volano che, tra gli obiettivi, hanno anche lo sviluppo del turismo fluviale. Proprio la crescita dell’incoming turistico, per le positive ricadute per l’indotto economico, è tra gli aspetti principali su cui l’Amministrazione comunale sta puntando: "E si spera che questo intervento possa dare impulso all’auto-imprenditorialità e tutte quelle attività a corollario del turismo, quali strutture ricettive, ristorazione e tutti i servizi rivolti a visitatori e turisti".

L’auspicio, dunque, è quello di intercettare i finanziamenti regionali tramite un progetto, "le cui finalità – ha sottolineato Rita Canella – è riuscire, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti che intervengono in questo perimetro, con la collaborazione delle associazioni di categoria che rappresentano una parte importante nella sottoscrizione di un accordo di partenariato, a dare nuovo impulso al territorio". Una progettualità che rimarrà aperta a quanti vorranno aderire e, se non fosse possibile accedere alle risorse nel 2025, il primo cittadino ha anticipato l’intenzione di una ricandidatura nel 2026. E per il futuro, si guarda anche agli hub di prossimità, da dedicare alle altre località del Comune.

Valerio Franzoni