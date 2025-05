Hub urbano, approvato il progetto di fattibilità del comune copparese

La giunta comunale di Copparo ha approvato lo studio di fattibilità, propedeutico alla candidatura in Regione dei progetti per l’attivazione di un hub urbano e di due hub prossimità sul territorio, e la cui redazione è stata affidata alla società FESVI Ferrara Sviluppo Imprese srl. Un percorso che vede il Comune di Copparo capofila, affiancato da tutte le associazioni di categoria di commercio e servizi (Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna) e dal gruppo di lavoro formato da InOut Studio di architettura e il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara (i cui studenti nei mesi scorsi hanno effettuato un’indagine fra gli esercenti per redigere uno studio sul commercio e sui servizi locali) e finanziato per 27mila euro attraverso la Legge Regionale n. 12 “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e di servizi”. Riqualificazione spazi dismessi, servizi per i residenti, un progetto sperimentale di turismo di comunità e lo sviluppo dei percorsi ciclabili sono tra le azioni individuate per gli Hub di prossimità.