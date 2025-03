Hub urbano, il centro si candida: "Valorizzare l’economia locale"

In sala Zarri del palazzo del Governatore, ieri, è stata ufficialmente presentata la candidatura del centro storico di Cento ad Hub urbano. Si tratta di un’opportunità prevista dalla legge regionale 12/2023, volta allo sviluppo dell’economia urbana, qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Ad illustrare il percorso, dinanzi a una platea di rappresentanti di imprese commerciali e artigiane cittadine, di realtà associative locali e delle associazioni di categoria partner (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato) sono stati l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Filippo Taddia e il presidente del partner tecnico Iscom Group Marco Leoni. Un’occasione, quella di ieri, che ha consentito di raccogliere le prime manifestazioni d’interesse per prendere parte al progetto triennale che verrà consegnato entro il 31 marzo alla Regione per la candidatura al finanziamento.

Tra gli scopi di questa fase, vi è quella di creare la più ampia rete possibile tra diverse realtà che desiderino partecipare alla costituzione dell’Hub urbano, portando idee, proposte, progettualità che abbiano lo scopo di valorizzare e rendere ancor più attrattivo il cuore pulsante della città. Come riferito dall’assessore Taddia, l’Hub comprenderà "l’intera cerchia del centro storico con l’integrazione di zone di rilievo adiacenti, includendo importanti contenitori quali attrattori fondamentali per la vita della città: il centro Pandurera, il Giardino del Gigante e la Cittadella dello sport di via Santa Liberata e piazzale Donatori di Sangue, sede non solo delle principali attività sportive, ma anche di eventi di portata comunale e sovra-comunale".

Sulla base dei punti di forza e delle aree di miglioramento, è stata individuata una strategia per la valorizzazione del centro. Marco Leoni ha sottolineato che tra gli obiettivi vi è quello di "mantenere e, se possibile, aumentare le gravitazioni di consumatori non residenti nell’area", puntando su target specifici: residenti nelle frazioni e nei Comuni vicini (che hanno reti distributive meno articolate e attrattive) e turisti ed escursionisti che raggiungono il centro per visite giornaliere. Tra le linee guida da concretizzare con specifici progetti, figurano interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana; la valorizzazione dell’economia di prossimità, individuando interventi finalizzati alla riqualificazione della rete distributiva e alla rigenerazione dei locali sfitti; aumentare l’attrattività, migliorando la comunicazione delle potenzialità del centro, incrementando l’efficacia degli eventi in sinergia con le attività del centro, al fine di una promozione unitaria ed identitaria. E ancora, la formazione e l’innovazione per accompagnare il processo di trasformazione ed evoluzione delle attività di vicinato. E, infine, il potenziamento della governance, rendendola più strutturata, con una programmazione annuale degli interventi, coinvolgendo maggiormente i diversi protagonisti del centro.

Valerio Franzoni