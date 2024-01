I 10 anni di Apertamente, all’Ariostea è tempo di guardare al futuro

Incontro per i ‘I dieci anni di Apertamente. L’officina del sapere’. Si terrà oggi, alle 9, nella biblioteca Ariostea (Sala Agnelli), alla presenza del prof Oscar Ghesini e della professoressa Claudia Cavicchi, fondatori del ciclo di conferenze Apertamente, che dal 2014 porta importanti personalità del mondo della cultura, delle scienze, delle arti, dell’informazione, dello spettacolo e dello sport a dialogare con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Ferrara. Sarà l’occasione per riflettere sul ruolo decisivo di questi momenti e per svelare i progetti futuri.