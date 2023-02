I 100 anni dello scoutismo cattolico Festa nella chiesa di Santo Spirito

Nella giornata di ieri, più di seicento scout dell’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), del Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani) e del Masci

(Movimento adulti scout cattolici italiani) di Ferrara, Copparo, Casumaro, Mesola, Porto Garibaldi, Bondeno ed Argenta si sono dati appuntamento a Ferrara per celebrare il Thinking Day, cioè la Giornata del Pensiero. Si tratta della giornata di amicizia internazionale che gli scout festeggiano dal 1926, grazie a Wagggs – World association of girl guides and girl scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 paesi. "Una giornata doppiamente importante – spiegano le associazioni ferraresi – perché, oltre a celebrare, come ogni anno, il compleanno del fondatore dello scautismo Baden Powell, abbiamo festeggiato anche i 100 anni dello scautismo cattolico a Ferrara". La giornata si è articolata in momenti di gioco, di incontro e di racconti delle persone che hanno fondato o visto nascere i gruppi scout della Provincia. Il tradizionale penny (1 euro) che ogni anno viene raccolto da ciascun partecipante al Thinking Day, sarà destinato ad un progetto per lo sviluppo dello scautismo in Benin, in Africa occidentale.

Ragazzi, ragazze e adulti di Agesci, Cngei e Masci si sono dati appuntamento alle 14, presso la Chiesa di Santo Spirito a Ferrara, per fare memoria e per celebrare insieme la messa, presieduta dall’arcivescovo Gian Carlo Perego e dall’Assistente Ecclesiastico di Zona Agesci, don Francesco Viali.

re. fe.