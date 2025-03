I 102 anni di Anna Maria Rimondi: "Chiamatemi maestra giramondo"

Ha compiuto 102 anni ieri ed è stata festeggiata con affetto e riconoscenza non solo dai familiari (figli, nipoti e pronipoti) ma anche dall’amministrazione comunale di Terre del Remo che, con il sindaco Roberto Lodi, le ha consegnato una targa accompagnata da tanti auguri da parte di tutta la comunità. Anna Maria Rimondi, mirabellese di nascita, non si sottrae alle tante domande sulla sua vita, lunga e piena di momenti importanti e significativi.

La maestra Anna Maria, racconta, frequentò le scuole medie e le magistrali a Castel San Pietro per diplomarsi a guerra iniziata. Poi i primi incarichi a Cantalupo, fra Bondeno e Casumaro, e a Poggio Renatico. Dopo il conflitto seguì la famiglia in Argentina dove alla Casa degli italiani di Buenos Aires conobbe Oliviero Cherubini, un comandante di Marina originario di Lussinpiccolo. Tornarono in Italia e dal ‘55 al ‘70 fece semplicemente e felicemente la mamma di cinque figli. Poi il ritorno a scuola: a Renazzo, Bevilacqua e Mirabello. Nell’88 andò in pensione "perchè mi ci mandarono" precisa.

Manda ancora a memoria, benissimo, tante poesie, per mantenersi in forma ripete i nomi degli scolari che ha avuto e non disdegna i calcoli matematici. È sempre stata accompagnata da una grande fede. I parenti sottolineano che è stata una bravissima cuoca: "le mie specialità – specifica la maestra - sono lasagne, mozzarella in carrozza e due piatti istriani che piacevano a mio marito: rotolo di spinaci e ricotta e strudel".

Il suo segreto di longevità? La maestra sorride. Si sa che ha sempre mangiato di tutto ("quel che passa il convento…") ma in quantità modeste; non ha mai fumato, ha bevuto pochissimo vino e ha avuto ed ha un carattere aperto. La moderazione a tavola e nella vita forse è il vero segretato per una esistenza lunga con pochi problemi di salute. O forse è soltanto questione di fortuna? Il leitmotiv di chi ha una vita lunga resta la moderazione che non significa privarsi. In ogni caso, buon compleanno Anna Maria!

Alberto Lazzarini