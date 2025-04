I 21 anni di Argenta Rinnovamento. Grande festa per la lista Azzalli

Tutto esaurito nell’ostello di Campotto per la festa del ventunesimo compleanno di Argenta Rinnovamento, la lista civica più longeva del Comune, capeggiata da Gabriella Azzalli, che oggi vede seduti in Consiglio quattro consiglieri. La scelta di Campotto deriva dal fatto che in questo momento era importante dare un segnale di vicinanza alla frazione più lontana e disagiata per via del ponte in ricostruzione e della impraticabilità della via Cardinala. Durante il pranzo si è fatto il punto sullo stato delle opere, grazie all’aggiornamento ricevuto dal presidente della Provincia, Daniele Garuti. Purtroppo tempi definiti per il completamento del ponte, non altrettanto per le strade di collegamento. Sono state illustrate le 20 interpellanze presentate dall’intera opposizione sui diversi argomenti segnalati dai cittadini e inerenti l’intero territorio comunale.

"Ci siamo soffermati insieme a Nicola Fanini sulla mozione presentata da entrambi riguardante l’apertura dello sportello Urp a Campotto – racconta Gabriella Azzalli – che fortunatamente è stata approvata anche dalla maggioranza e sui cui tempi di realizzazione si dovrà continuare a vigilare. Infine una stoccata sull’istituzione dell’imposta di soggiorno appena introdotta dalla Giunta, che vede un immediato passaggio in Consiglio per esentare la pressoché esclusiva zona di effettiva valenza turistica, vale a dire Campotto. Istituzione dell’imposta di soggiorno che la dice lunga sulla lungimiranza di coloro che ci amministrano: oggi sono più i costi e i disagi che si arrecano agli operatori del territorio, rispetto al gettito in entrata previsto per poco più di 13.000 euro, di fatto ben poca cosa".

E conclude: "C’è da chiedersi se questo Comune sia talmente povero, come peraltro sostenuto anche dal primo cittadino, da non poter dare contributi ai pochi eventi turistici del territorio, se non facendone ricadere interamente i costi su chi con grande difficoltà prova a tenere in piedi una attività ricettiva. Il messaggio finale è: noi non molliamo, non perdiamoci di vista". Al termine dell’iniziativa i rappresentanti di Argenta Rinnovamento e Fratelli d’Italia hanno consegnato alla famiglia alluvionata due gettoni di presenza per ciascun consigliere alla famiglia più colpita.

Franco Vanini