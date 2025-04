I 30 anni della ’Città Unesco’. Dallo chef Cracco a Branduardi: "Pronti per celebrare Ferrara"

"Siamo dei conservatori, perché siamo dei progressisti". Quando Giorgio Bassani pronunciò questa frase nel 1978, al Simposio internazionale sui centri storici tenutosi a Ferrara, si riferiva certo al ruolo pubblico di Italia Nostra, per come lo intendeva, ma anche a un’idea più ampia di approccio al patrimonio: studiare, preservare, valorizzare il passato, per guardare al futuro. Così è sembrata opportuna la scelta non di due musicisti già formati, ma di due allievi del Conservatorio Frescobaldi, due giovani, in sostanza, Isabella Perpich e Vittorio Nanetti, per l’esibizione di ieri di fronte al pubblico del Ridotto del Teatro, durante la presentazione delle iniziative per i 30 anni dal riconoscimento Unesco di Ferrara. Celebrare la storia, con i violini di due studenti di un’importante istituzione culturale locale: risuonano così le parole di Bassani. Cittadini, enti pubblici, grandi nomi, a favore del patrimonio estense: tante saranno le iniziative organizzate, che vedranno la partecipazione di personaggi come lo chef stellato Carlo Cracco o il cantautore Angelo Branduardi, per un totale di trentuno appuntamenti, da maggio a dicembre.

"Ferrara è bella ed è unica – così il sindaco Alan Fabbri –. Oggi celebriamo l’importantissimo riconoscimento dei trent’anni dall’iscrizione alla lista Unesco, che valorizza ulteriormente quanto già tutti noi conosciamo: bellezza, armonia e unicità di questa terra. Ferrara è bella e unica nel suo patrimonio culturale, nella sua architettura, ma anche nel suo paesaggio naturalistico, con il suo amore incondizionato per la natura e la bicicletta. Ferrara è città e campagna insieme". Il 9 dicembre 1995, Ferrara diventa per l’Unesco "Città del Rinascimento". Dopo 4 anni, nel 1999, entrò nella lista anche l’area del Delta del Po e delle Delizie. "Abbiamo lavorato molto – prosegue Fabbri –: il ricchissimo calendario di appuntamenti dedicati alla nostra città per questo trentennale animerà la città da maggio a dicembre, ma tutto questo non avrebbe lo stesso effetto se in questi anni non avremmo lavorato per una più ampia valorizzazione della città, con opere di restauro, riqualificazione e salvaguardia dei monumenti e dei palazzi che la caratterizzano".

Il calendario è anche frutto di una collaborazione trasversale tra diversi soggetti: oltre al Comune, le Fondazioni, Teatro Comunale e Ferrara Arte, ma anche Ferrara Musica, Ferrara Tua, Festina Lente e Fondazione Palio. Nel programma, gli eventi sono stati classificati in ’Intrattenimento’, ’Luoghi’ (da scoprire o riscoprire), ’Musica’ e ’Mostre e convegni’. In particolare, per quanto riguarda l’intrattenimento, non si può non citare il Palio stesso, dal Magnifico Corteo del 24 maggio alle gare serali del 31. Soprattutto, bisogna segnarsi in calendario ‘La cena di gala degli Este’, evento che si terrà in ottobre, con lo chef Cracco, chiamato a reinterpretare la cucina rinascimentale ferrarese, in un sontuoso banchetto rinascimentale ispirato alle ricette di Messisbugo.

Il cartellone comincia il 4 maggio con Giardini Aperti al giardino di Palazzo Schifanoia, primo di una serie di appuntamenti dedicati ai luoghi di Ferrara, molti dei quali si riscopriranno attraverso le biciclettate di ‘In bici nel Rinascimento’ organizzate sulle mura estensi (28 giugno), nella città medioevale (29 luglio), nell’Addizione Erculea (27 settembre) e negli edifici storici entro mura (25 ottobre).

Sul lato delle mostre e dei convegni, vanno citati gli Stati Generali della Cultura del 13 maggio, le esposizioni di Maurizio Bonora e Pierluigi Benini e il coinvolgimento dell’inconfondibile Claudio Gualandi, che oltre a realizzare un’opera delle sue, dedicata a Ferrara, farà anche un francobollo celebrativo del trentennale. Tanti, infine, gli appuntamenti musicali, dai concerti all’alba e al tramonto in Certosa alla rassegna Ferrara Musica Xtra, fino alla conclusione delle celebrazioni, l’11 dicembre, con la presentazione del lavoro discografico di Angelo Branduardi, volto a studiare e decifrare la musica antica estense, per restituirla in chiave moderna. ‘Futuro antico’: questo il titolo del progetto, che ancora una volta, e senza volerlo, richiama la locuzione bassaniana di apertura.