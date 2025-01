"I 30 milioni per gli alluvionati?. Una misura molto importante"

Esprime soddisfazione il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Argenta, Nicola Fanini, per il nuovo stanziamento di 30 milioni di euro in favore dei territori interessati dall’alluvione dell’autunno del 2024: "Una misura importante in favore di quei territori che hanno vissuto la realtà dell’alluvione nel mese di ottobre dell’anno scorso. Argenta ha toccato in prima persona la difficoltà di quei momenti, vedere che, come era stato già preannunciato, il Governo sta mantenendo le promesse stanziando ulteriori fondi ci fa ben sperare".

Fanini poi conclude lanciando un messaggio chiaro: "Questo ulteriore stanziamento dimostra quanto le polemiche portate avanti da qualche esponente nonché sindaco del Pd, che avevano contraddistinto la prima fase immediatamente successiva all’alluvione, fossero infondate e fuori luogo, utili solo a creare una polemica sterile e faziosa. Il senatore Alberto Balboni, che ringraziamo per aver portato a Roma le necessità del nostro territorio, aveva anzitempo evidenziato come i 15 milioni iniziali fossero solo una prima parte dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza, ciò nonostante qualcuno aveva preferito creare polemica al posto di collaborare in sinergia".