I 4 Elementi, 'A Ruota Libera' a Lido degli Estensi, Spettacolo Gratuito per Tutti!

Teatri sull’acqua, la rassegna itinerante nei sette lidi di Comacchio, prosegue a Lido degli Estensi con la compagnia I 4 elementi. La compagnia rimarrà nei vostri cuori e alla loro ricerca per rivedere i numeri e le incredibili improvvisazioni che cambiano di volta in volta. Uno spettacolo da non perdere. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai 3 anni. L’appuntamento di questa sera alle 21.15 è ’A ruota libera’: uno spettacolo con alle spalle più di 500 repliche e proposto in tutta Italia e nei principali Festival in Europa. Due artisti che fanno per quattro: I 4 elementi. Poche parole in scena, molte le espressioni con la loro fantastica faccia di gomma.