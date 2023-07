I 50 anni di Casa Museo Brindisi "Mio zio Remo, genio dell’arte"

Casa museo alternativo Remo Brindisi nasce a Lido di Spina, in provincia di Ferrara, nel 1973 su progettazione dell’architetto Nanda Vigo. I lavori di edificazione iniziarono nel 1971 e la casa venne inaugurata nel 1972.

Un museo ’vivo’ e abitativo per Brindisi e la sua famiglia, ma non solo, un museo dedicato alle integrazione delle arti: pittura, scultura, grafica, spazio-ambiente e per questo motivo è unico nel suo genere in Italia e in Europa. Il museo raccoglie opere che coprono un arco di secolo, di ricerche ed esperienze culturali dell’arte che Brindisi collezionò per tutta la vita e per cui sentì forte l’esigenza di creare un suo museo e di poterlo rendere visibile al pubblico da subito. Casa museo contiene spazi per mostre temporanee, una biblioteca, un archivio, una documentazione visiva e un padiglione nel suo giardino come contenitore della scultura e dell’arte contemporanea. Remo Brindisi muore a Lido di Spina il 25 luglio del 1996 e nel 2004 viene inaugurata la sua nuova tomba, all’interno del museo, appena entrati a sinistra, realizzata sempre dalla Vigo. Oggi nel 2023 ricorre il cinquantesimo anniversario di Casa Museo Alternativo Remo Brindisi. "Voglio ricordare mio zio Remo in questa particolare ricorrenza con una fotografia un po’inedita e a cui forse siamo poco abituati, di lui da ragazzo – dice la pronipote Linda Brindisi, artista contemporanea che ha vissuto per molti anni assieme al maestro e alla famiglia Brindisi in Casa Museo –. Si vede già il suo sguardo attento e già iniziava i suoi studi d’arte. Ancora oggi ne riconosco la bravura e l’umanità, la generosità ma soprattutto la sua nitida visione sul futuro, sull’arte con un gusto raffinato e preciso".

"Manca molto oggi la sua presenza – aggiunge Linda Brindisi, – ma lo si ritrova in ogni sua tela, in ogni sua Venezia dipinta o dei suoi feroci oppositori che escono quasi dalla tela. Per chi lo conosce poco questo vuol essere un invito a studiarlo, ad osservarlo e così facendo a poterlo apprezzare". Di recente Linda Brindisi ha aperto il suo nuovo sito internet (www.lindabrindisi.it) dove si può scoprire questa artista e il suo lavoro, già noto al grande pubblico e presente ormai nell’arte contemporanea dai primi anni Novanta.