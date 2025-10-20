I 70 anni del duo Canino-Ballista. Un omaggio a Ravel al Comunale

È il duo pianistico più celebre, e più longevo, del pianismo musicale italiano e internazionale. Bruno Canino e Antonio Ballista saranno i protagonisti del concerto con cui stasera – al teatro Comunale Claudio Abbado, inizio alle 20.30 – prosegue la stagione concertistica 2025/2026 di Ferrara Musica. Centottanta anni in due, settanta dei quali passati a suonare assieme, a quattro mani uno a fianco dell’altro sullo stesso pianoforte oppure uno di fronte all’altro su due differenti tastiere: un percorso straordinario quello dei due pianisti (nato a Milano nel 1936 Ballista; nato a Napoli nel 1935 Canino), che si conobbero nel 1955 tra i banchi del conservatorio di Milano. Nella sua brillantissima carriera, il duo ha saputo "concepire la musica come un continuum storico in cui i valori umanistici prevalgono su tutto – scrisse Piero Rattalino – e questo è fare della musica una ragione di vita".

Il programma prevede l’esecuzione dell’integrale per due pianoforti e quattro mani di Maurice Ravel, compositore di cui si celebra un altro anniversario importante: i 150 anni dalla nascita. Si inizia con ‘Sites Auriculaires’ (1898), tra le prime opere, e tra le meno eseguite, di Maurice Ravel. Concepita originariamente per due pianoforti e poi trascritta da lui stesso per orchestra, la composizione apre una finestra su un mondo suggestivo; il titolo stesso suggerisce l’esplorazione di luoghi sonori, di spazi acustici da visitare con l’orecchio. Si prosegue con ‘Introduction et Allégro’ (1905), che nasce da una sorta di guerra dell’arpa tra due case produttrici di strumenti, Pleyel ed Érard, che cercavano di promuovere i loro nuovi modelli. L’opera fu trascritta dallo stesso Ravel per due pianoforti e pubblicata da Durand nel 1906: nella nuova versione i due pianoforti si fondono e si scontrano in un dialogo ricco di armonie e contrasti ritmici. Quindi verrà proposto il celebre ‘La Valse’, scritto da Ravel nel 1914 come poema sinfonico e ripreso qualche anno più tardi come ‘poème chorégraphique’. ‘Frontispice’, il brano successivo, fu scritto da Ravel nel 1918 su richiesta del poeta italiano Ricciotto Canudo e pubblicato in ‘Les feuillets d’art’ nel 1919 come frontespizio ad un estratto di ‘Le Poème du Vardar’, una raccolta di poesie basata sull’esperienza dell’autore come soldato a Vardar (nel nord del Mar Egeo) durante la Prima Guerra Mondiale.