I 70 anni di Igles Corelli, a caccia della sesta stella

Compleanno tra i fornelli per Igles Corelli. Lo chef argentano ieri ha festeggiato settant’anni, cinquantacinque dei quali in cucina, un lungo viaggio fatto di tanti successi, visione, coraggio e contaminazione. E non ha intenzione di abdicare, anzi aspira alla sesta stella Michelin. La notorietà è esplosa tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso, quando guidava l’ormai leggendario "Trigabolo" di Argenta.

Durante i quattordici anni alla guida della brigata, che ha formato numerosi cuochi di successo, su tutti Bruno Barbieri, diventato anche un personaggio televisivo, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui due stelle Michelin. Il Trigabolo viene considerato uno dei migliori ristoranti dell’epoca, avendo contribuito in modo significativo all’evoluzione della cucina italiana.

Nel centro di Argenta, dove prima sorgeva il ristorante, c’è una lapide che lo ricorda. "Da noi venivano a mangiare i grandi chef di Francia e di Germania, ma anche tanti artisti, come Andy Warhol. Arrivava più gente da New York che da Bologna", è il ricordo di Giacinto Rossetti, nume tutelare del ristorante e punto di riferimento di Igles, purtroppo scomparso di recente. Nel 1996 aprì "La locanda della tamerice", nelle Vallette di Ostellato dove, per altri quattordici anni di attività, ha ottenuto nuovamente la stella Michelin e consolidato il proprio ruolo di riferimento nel panorama gastronomico nazionale.

Negli anni duemila Corelli è diventato anche personaggio televisivo, sul canale Gambero Rosso, il primo chef a introdurre il concetto di "Cucina circolare" attraverso le edizioni del suo programma "Il gusto di Igles", che punta al rispetto dell’ingrediente in ogni sua parte, evitando gli sprechi. Questa visione si avvale anche del supporto delle tecnologie più avanzate, da sempre considerate strumenti indispensabili per l’innovazione in cucina.

E’ anche autore di dodici libri di cucina e, dopo aver collezionato la quinta stella Michelin, non si ferma e punta alla sesta.

Franco Vanini