I 90 anni di Siroli, una vita dalla parte dei diritti delle donne

Oggi Ansalda Siroli, prestigiosa e storica esponente dell’Udi e protagonista di tante battaglie per l’emancipazione femminile, per i diritti e la solidarietà, compie 90 anni. Il circolo Pd Lambertini di Ferrara le ha conferito una targa di riconoscenza. Sono con lei in questa ricorrenza, il marito Giorgio Bottoni, il consigliere regionale Pd Paolo Calvano, la segretaria del circolo Lambertini Patrizia Bianchini, altri iscritti e i familiari. Un’occasione per festeggiare il compleanno insieme ad amici e compagni di strada in molte lotte.