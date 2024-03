I bagnini non staccano a pranzo. E la stagione balneare si allunga

Più sicurezza nelle spiagge della Riviera romagnola. Nella prossima stagione estiva il servizio di salvamento sarà garantito infatti anche durante la pausa pranzo, al contrario di quanto avveniva negli anni scorsi.

Lo prevede un’ordinanza della Regione che stabilisce l’attività giornaliera dalle 9,30 alle 18,30 senza sospensioni. Nel caso di servizio collettivo – gestito unitariamente per più stabilimenti e con un piano organico che preveda almeno tre torrette di salvamento contigue – è prevista la possibilità che dalle 12,30 alle 14,30 il salvamento sia svolto a torrette alternate. "E’ sicuramente un passo avanti per qualificare sempre più il servizio sul nostro territorio, garantendo una maggiore sicurezza e qualità delle spiagge a cittadini e turisti – afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini –. Con l’ordinanza regionale viene garantita omogeneità e continuità del servizio". L’ordinanza prevede, inoltre, l’estensione del periodo della stagione balenare dall’ultimo week end di ottobre al 2 novembre, anche in considerazione dell’allungamento delle temperature estive che consentono un’ulteriore frequentazione delle spiagge. Con l’estensione dell’attività balneare è stato reso obbligatorio anche il servizio di salvamento fino al terzo fine settimana di settembre, con possibilità per i Comuni, attraverso un’ordinanza integrativa, di estenderlo anche nei giorni infrasettimanali.