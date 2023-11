I bambini ci guardano. Fare diritti alla Niccolini

Ha per titolo ’I bambini ci guardano’ l’incontro in programma domani, alle 11, alla biblioteca di Casa Niccolini (via Romiti 13). L’appuntamento è promosso dal gruppo FareDiritti, in collaborazione con Tutori nel tempo e con la partecipazione di Unife, in occasione della 34ª Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 Novembre. Tamara Zappaterra, prorettrice alla diversità, equità e inclusione di Unife, aprirà l’incontro sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Seguiranno gli interventi di Paola Boldrini (foto), senatrice della Repubblica italiana nella XVIII legislatura, e di Andrea Firrincieli, colonnello (Ris.) dei Carabinieri e Cofondatore dell’Associazione Tutori nel Tempo, con letture e riflessioni che avranno come riferimento la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lo statuto di Tutori nel Tempo (Tutori volontari per minori) e il libro “Le stelle di Lampedusa” di Pietro Bartolo (Mondadori). L’evento è rivolto a genitori, insegnanti, operatori socioeducativi e rappresentanti di Istituzioni, associazioni e scuole.