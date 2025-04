’I Bellissimi d’Italia’ questa sera all’Astra. La sfida entra nel vivo

Oggi, nelle eleganti sale dell’Astra Hotel di Ferrara, in Viale Cavour 55, si terrà il quarto appuntamento dell’anno con la bellezza, grazie alla selezione regionale del concorso nazionale “I Bellissimi d’Italia”, dei patron Bianca e Pasquale D’Ambrosio.

Il concorso, giunto ormai alla sua 18ª edizione nazionale, vede protagonista ancora una volta la nostra regione, grazie alla capacità organizzativa di Roxane Ezane, agente esclusivo per l’Emilia-Romagna, che ha scelto Ferrara quale sede per svolgere le selezioni regionali. Oltre 120 i partecipanti alle selezioni che si sono svolte nei mesi scorsi del 2025, uomini e donne di diverse fasce di età, provenienti sia dell’intera regione sia dal vicino Veneto.

La serata, che sarà presentata da Rocco Cagnè, si aprirà intorno alle 20 con una cena per i partecipanti e gli ospiti cui seguiranno opportunità di esclusivi shooting fotografici, le sfilate per le votazioni della giuria, la possibilità di indossare anche bellissimi capi che sono stati offerti dagli sponsor della serata, momenti di spettacolo ed infine si arriverà all’assegnazione delle fasce al primo e secondo classificato per ogni categoria.

Partecipare al concorso “I Bellissimi d’Italia” rappresenta un’opportunità per tantissimi giovani e meno giovani - presente anche la categoria “over” - che vogliono lavorare nel campo della moda e dello spettacolo. I partecipanti selezionati in ogni regione prenderanno parte alla finalissima, che si terrà come ogni anno in Campania a metà settembre presso L’hotel Villaggio La Marée di Pisciotta, dove una giuria composta da esperti di vari settori eleggerà il Bellissimo e la Bellissima d’Italia.