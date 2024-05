I big del centrodestra per la presentazione della lista di Ricci

I big provinciali del centrodestra hanno tenuto a battesimo ieri sera "Ostellato cambia", la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Ricci. La saletta del bar Mattino era gremita per ascoltare il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia), il deputato Davide Bergamini (Lega), il segretario provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli e Riccardo Forni di Rete Civica. "Il nome che abbiamo scelto è indicativo di ciò che vogliamo fare", ha sottolineato Ricci, un veterano del consiglio comunale. Il senatore Balboni ha evidenziato che "il centrodestra a Ostellato a livello teorico, se guardiamo alle Politiche, supererebbe il 53%, ma per la situazione che si è creata sarà un risultato difficilmente raggiungibile. Avremmo voluto unire il centrodestra, invece c‘è qualcuno che ha la sindrome di Napoleone: non ci possono chiedere i voti e poi chiedere di rinunciare al simbolo". Il riferimento è alla frantumazione delle liste teoricamente alternative al centrosinistra, divisione che favorisce di fatto il sindaco uscente Elena Rossi. Riccardo Forni non per nulla ha sottolineato che ha prevalso "il narcisismo civico, mentre invece era necessario raccogliere tutte le energie".