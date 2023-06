I big della musica sfilano sul Listone

Ventisei concerti, spettacoli ed eventi musicali, decine di artisti nazionali e internazionali, una sessantina di aziende coinvolte nel dietro le quinte e una nuova terrazza affacciata sul palco: parte sabato – con la celebre disc jockey-influencer Peggy Gou – il Ferrara Summer Festival, alla sua quarta edizione, con la firma dell’associazione Butterfly e il patrocinio di Comune e Regione. "Torna uno dei principali eventi estivi italiani, che in pochi anni si è imposto all’attenzione nazionale per ricchezza di appuntamenti, varietà, qualità organizzativa e unicità dello scenario – afferma il sindaco Alan Fabbri –. Un evento che ha marchio Ferrara e che contribuisce a fare della nostra città un punto di riferimento per le iniziative, che sono un imprescindibile e importante fattore attrattivo e di promozione del territorio. Dopo Bruce Springsteen entriamo nel vivo dell’estate, con una straordinaria ricchezza di appuntamenti, a testimonianza di un lavoro continuo di costruzione di eventi e di programmazione. Grazie agli organizzatori e a tutti i lavoratori in campo". Soddisfatto anche Fabio Marzola dell’associazione organizzatrice Butterfly: "Siamo felici che il lavoro di anni, iniziato in epoca pandemica con l’attivazione di protocolli made in Ferrara che sono stati presi ad esempio a livello nazionale, ora ci collochi tra i principali festival italiani. È una grande soddisfazione che premia un grande lavoro di squadra, che continua, per dare al pubblico – di ogni gusto – sempre nuove occasioni di divertimento e per vivere la città".

Tanti i nomi noti che calcheranno il palco di piazza Trento Trieste (palco alto 18 metri, per 22 di larghezza, realizzato da un’ottantina di lavoratori in questi giorni): dopo Peggy Gou, i Modà il 23 giugno, i The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Biagio Antonacci il 30 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, gli Europe il 6 luglio, Giorgia l’11 luglio, Steve Hackett, già Genesis, il 12 luglio, Gianni Morandi il 20 luglio, Madame il 21 luglio. E tanti altri appuntamenti, come il Summer Vibez, festival nel festival con una quattro giorni (l’8 e il 9 luglio, poi il 14 e il 15 luglio) ricca di artisti come Lazza, Paul Kalkbrenner, i Black Eyed Peas, Paola e Chiara, Gué (già Gué Pequeno) e la celebre corsa Fluo Run, un’esplosione di colori (7 luglio). Completano il calendario nomi noti come Fiorella Mannoia, già ospite del ‘Summer’ e quest’anno attesa il 16 luglio per un ritorno a Ferrara insieme a Danilo Rea. Ritorno anche per Umberto Tozzi, che torna a scegliere la città come tappa del suo nuovo tour ‘Gloria forever’, la data è il 20 giugno. Nu Genea, Coma Cose e Ginevra saranno invece sul palco il 29 giugno. Il 18 giugno sarà la volta di Max Angioni. Richiestissimo il format ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, in programma il 19 luglio.

Non solo musica. Diversi gli spettacoli in agenda: I soliti idioti il 13 luglio, Giacobazzi il 18 dello stesso mese, Drusilla Foer è invece attesa il 22 giugno. E il primo luglio appuntamento pieno di karaoke a tema Disney Channel, con le coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock per la serata dedicata al Teenage dream. Tra le novità di questa edizione – come spiegano gli organizzatori – oltre ai tanti big in campo, anche nuovi allestimenti, in primis una nuova terrazza affacciata sulla piazza, con capienza di alcune decine di persone, posta a metà listone, alla sinistra del palco. Sotto la struttura sarà allestita un’area ristoro.

Il Ferrara Summer Festival coinvolge e mobilita circa una sessantina di aziende, tra le ditte impiegate nella realizzazione del palco e negli allestimenti, i service, le agenzie di operatori logistici, gli staff degli artisti, i tour manager. Confermata la modalità mista: ad alcuni eventi si assisterà seduti, ad altri in piedi. È prevista la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto intero dei musei civici per i possessori dei biglietti del Ferrara Summer Festival.