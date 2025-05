I bolidi da leggenda in piazza. American Cars, che successo

Una domenica all’insegna dei bolidi americani e dello spettacolo quella che è andata in scena ieri con la seconda edizione di ’The Legend of American Cars’, evento unico, riservato e dedicato alle auto americane. Il tutto organizzato dallo Studio Borsetti e dal Club American brothers Bologna US cars. "Dopo il successo dello scorso anno – così Borsetti –, la bellezza delle auto americane si è intrecciata di nuovo con quella della città estense. Una manifestazione che ha permesso di ammirare da vicino gli esemplari più belli di vetture americane, un vero e proprio museo viaggiante esclusivo e spettacolare di auto che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama automobilistico mondiale e hanno rappresentato e continuano a rappresentare un preciso stile di vita". Automobili che attraverso foto, libri, riviste e film sono entrate decisamente nei cuori di tutti (collezionisti, appassionati e non) e che sono state ammirate da vicino da cittadini ferraresi e turisti nel centro storico della città. "Nello specifico – ha spiegato Luca Ferrari, presidente di American brothers – l’evento ha messo in mostra una serie di auto classiche, moderne, hot rod, muscle cars e altri veicoli splendidamente mantenuti, che vanno dai modelli d’epoca degli anni cinquanta alle muscle car più potenti e imponenti appena uscite nei concessionari. Prima di lasciare Ferrara, ogni auto partecipante è stata protagonista di una parata indimenticabile impreziosita dalla presentazione ufficiale al pubblico sul red carpet di Piazza Trento Trieste". Una manifestazione di "potenzialità importanti – ha sottolineato l’assessore al Turismo del Comune, Matteo Fornasini – che ha portato oltre cento auto americane storiche straordinarie in quella piazza che è un po’ il salotto della città. Un colpo d’occhio davvero spettacolare e un volano per la promozione della città e del territorio". Tantissime le persone che fin dalla mattina hanno sognato accanto ai bolidi americani, scattando selfie e video, con gli organizzatori già proiettati per la terza edizione, quella che andrà in scena il prossimo anno.