I bombardamenti di Ostellato. La memoria resta viva 80 anni dopo

Il 6 e l’8 febbraio di quest’anno sono 80 anni dal bombardamento del 1945 di cui Ostellato fu oggetto da parte delle forze alleate, che fecero tante vittime fra i civili. In occasione di questo triste anniversario l’Anpi di Ostellato-Fiscaglia ricorda che le guerre uccidono soprattutto civili inermi e in questa epoca, dove tanti capi di stato decidono di sopprimere vite innocenti solo per smania di potere, ricordare che la pace, come i diritti civili, non sono mai conquistati per sempre, è un dovere oltre che un diritto.

Nell’estate del 1944 alcuni reparti dell’esercito tedesco, già in ritirata, entrarono a Ostellato con i loro mezzi e armamenti assieme anche a qualche reduce della Repubblica Sociale e questo impaurì molto la popolazione per una eventuale incursione notturna da parte del famoso aereo da ricognizione che veniva chiamato Pippo. La paura e la psicosi si diffuse velocemente, anche perché i tedeschi imposero subito il coprifuoco, ma la popolazione era anche convinta che ad Ostellato, non essendovi obbiettivi militari di rilievo, non sarebbero stati oggetto di bombardamenti. Purtroppo si sbagliarono.

Il 6 febbraio alcuni ragazzini andarono a estrarre traverse di legno da sotto i binari della ferrovia Ostellato-Comacchio-Porto Garibaldi, già fuori uso da precedenti bombardamenti, per avere legna per scaldarsi. Verso le 14,30 i bombardieri arrivarono sul cielo di Ostellato, ma si salvarono. Non andò allo stesso modo alla famiglia del messo comunale Nicola Bardi, che aveva cercato rifugio in una ghiacciaia. Persero la vita anche i bambini che si erano rifugiati nel magazzino di villa Tassoni assieme ad altri ostellatesi. Una bomba cadde anche dietro l’abside della chiesa, che provocò la distruzione parziale dell’altare maggiore e la morte del militare tedesco Max Snaider, cuciniere del generale Kesserling, che fu sepolto sotto un vecchio pino nel giardino della villetta Giusberti in viale Cesare Battisti.

Il giorno 8 febbraio non si fece in tempo a seppellire i morti che verso le 11 del mattino un’altra incursione, sempre con i sei bombardieri B-24 Liberator, colpirono Ostellato in via Verdi, in via Garibaldi e ci furono altri sei morti. "Come sezione Anpi di Ostellato-Fiscaglia – evidenzia il presidente del Comitato locale, Daniela Fuschini – auspichiamo che tragedie come quella di Ostellato possano servire da monito in un periodo dove guerre terribili come quella in Ucraina o il massacro perpetrato a Gaza ci ricordano che nessuno è al sicuro e che solo la pace potrà salvare l’umanità".

Franco Vanini