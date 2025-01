I ’Bulldozer’ contro gli incivili. Raccolta una tonnellata di rifiuti

Con una doppietta di raccolte si è concluso in bellezza il 2024 per il gruppo di volontari Bulldozer Ferrara: il 28 e 29 dicembre scorsi, infatti, hanno rastrellato positivamente le piazzole di sosta di emergenza sulla superstrada Ferrara-mare, tra gli svincoli di Masi Torello, Rovereto e Ostellato. "Negli ultimi tre anni – commenta il coordinatore del gruppo, Lazzareno Poltronieri – siamo riusciti a raccogliere sempre più tonnellate. Adesso il nostro obiettivo è che questo 2025 appena iniziato, ci possa sorprendere e che ci regali di non raccogliere mai più nuovi sversamenti. Il nostro grazie infinite va sempre alla Polizia stradale che veglia e controlla puntualmente i momenti delle nostre raccolte lungo l’arteria. Tutti rifiuti chiusi nei sacchi, poi, sono stati consegnati a Clara per lo smaltimento".

Nei due giorni di raccolta, i volontari hanno raccolto, differenziato e trasportato complessivamente oltre una tonnellata di materiale vario: 56 sacchi di indifferenziata, due sacchi di plastica, cinque sacchi di vetro e lattine. Ancora: due sacchi di carta catramata, un materasso singolo, ben 20 litri di olio motore, addirittura una batteria di auto, tanti ingombranti vari, 60 chilogrammi di inerti e due pneumatici di automobile.

f.v.