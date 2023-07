I Buoni Motivi" aprono la Rassegna "R(E)state ad Argenta

ARGENTA

Questa sera alle 21 nell’ambito della rassegna "(R)Estate ad Argenta" si accendono le luci sul palco allestito in piazza Garibaldi, dove ci saranno "I buoni motivi", una cover band anni ‘80 che accompagnerà una serata promossa in collaborazione con l’Associazione "Libera Emilia-Romagna". E’ una formazione musicale che ha come progetto un "Omaggio ai cantautori italiani", riproponendone parte della migliore produzione. Oltre alla musica, ci saranno mercatino degli hobbisti e dei prodotti tipici, gonfiabili per i bambini e lo stand gastronomico con le specialità locali proposte dalle associazioni del territorio sono gli ingredienti per le belle serate estive argentane dove lo scopo è il piacere di stare insieme, di condividere musica e buon cibo, di curiosare fra le bancarelle, di alleggerire lo spirito. Prossimo appuntamento martedì 11 con le sonorità coinvolgenti del gruppo celtico "Siegel Senones", che seguirà delle attività laboratoriali proposte dal Centro per le famiglie Argenta-Portomaggiore; la rassegna si concluderà martedì 18 Luglio con l’iniziativa "Rock for a friend", che i maestri della scuola di musica Solaris dedicano al loro collega Marco Cesari.