I ’Burattini’ a Comacchio

Oggi, a partire dalle ore 21.15, a Piazzale Daini, presso il Lido di Volano, Comacchio, sarà possibile assistere allo spettacolo ’Il giro del mago in 80 mondi’, presentato da Matteo Giorgetti.

La serata sarà incentrata sull’audace protagonista Girolamo, che ha deciso di intraprendere un viaggio attorno al globo, ma non si tratta solo infatti di una semplice scommessa per completare il giro in 80 giorni. Il protagonista ha un piano ben più affascinante: ad ogni tappa del suo viaggio, si impegnerà a scoprire e apprendere un nuovo gioco di magia, svelando antichi segreti custoditi da culture lontane. Farà rimanere tutto il pubblico a bocca aperta, perché Girolamo è pronto a mostrarli uno a uno, scatenando stupore e risate con incantesimi inaspettati e illusioni travolgenti. Ogni numero sarà un portale verso mondi incantevoli, pieni di sorprese, meraviglie e un pizzico di mistero.

Burattini alla Riscossa è il progetto più longevo ed identitario della rete de I Teatri del Delta. A partire dalla capacità propria del teatro di figura e di strada di rendere ogni luogo un teatro, promuove da oltre vent’anni un modello di attivismo culturale volto alla diffusione capillare del teatro popolare del Delta del Po, valorizzandone le potenzialità in termini di crescita e coesione sociale e territoriale.

Un ricco ventaglio di oltre 100 eventi l’anno coinvolge, tra tradizione e innovazione, artisti affermati al fianco di giovani talenti, che grazie a una fitta rete di collaborazioni con decine di enti pubblici e privati si fanno promotori di una proposta culturale che si distingue per varietà, inclusività e radicamento territoriale, tra le province di Ferrara, Ravenna e Bologna. La direzione artistica è affidata a Massimiliano Venturi.