Ripercorre la storia del casato de ‘I Calcagnini in Romagna’ il libro di Francesco Pertegato che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17). Dialogheranno con l’autore Giuseppe Lipani (Università di Ferrara), presidente di Italia Nostra sezione di Ferrara e Cecilia Vicentini (Università E-campus). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. I Calcagnini sono un astro di prima grandezza nella costellazione di potentati locali gravitanti intorno al ducato ferrarese.