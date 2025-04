I cambiamenti climatici. Ferrara Cambia, alle 17 incontro con Cacciamani

Oggi alle 17 all’Istituto di Cultura Casa Cini, via Boccacanale di Santo Stefano 24, si terrà, organizzato dall’Associazione Ferrara Cambia, l’incontro ’La giostra del tempo senza tempo – I cambiamenti climatici e il patto tra le generazioni’. Ospite Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, la struttura di servizio meteorologico nazionale. Cacciamani, figura di spicco nel campo della meteorologia e della climatologia, offrirà una panoramica approfondita sulle cause del cambiamento climatico in atto, l’impatto sul Mediterraneo e sul futuro delle nostre generazioni. L’incontro sarà moderato da Nicola Franceschini e Giuseppe Ucci, mentre l’introduzione sarà curata da Andrea Maggi, Presidente di Ferrara Cambia. L’incontro è aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti.