I cambiamenti tra le due guerre Al centro del libro di Lodi e Mori

"Il Novecento Bondenese" è questo il tema dell’incontro che si terrà oggi alle 18, a Lucciole nella Nebbia, in via Argine Po a Stellata. Nella sala ricevimenti della struttura turistica sulle rive del grande fiume, in occasione del ciclo di incontri "Dove l’arte incontra il territorio" che scandiscono le domeniche pomeriggio, Bracciano Lodi ed Edmo Mori, autori del libro "1920-1940 Bondeno tra le due guerre" dialogheranno con il pubblico, affrontando nello specifico una visione locale della vita e dei protagonisti, inserito in un contesto nazionale ed internazionale. Spaccati di vita e soprattutto di storia, di una comunità tra le due guerre mondiali.

Un libro coinvolgente che unisce epoche e vicissitudini che hanno concorso a cambiare il mondo.