I Campanari attivi tutte le sere alle 18

I Campanari Ferraresi intendono accompagnare la Novena di Natale suonando ogni sera in un diverso campanile del centro di Ferrara: i segni che la città potrà riconoscere sono il suono inusuale e festoso, distinguibile da quello prodotto dagli impianti automatici, e la luce che apparirà nelle celle dove saliranno i campanari, segno di una presenza umana capace di essere voce viva, richiamo e annuncio. Tutte le sere, dopo le 18, sulla pagina Facebook ’Campanari Ferraresi’ andrà in onda uno speciale collegamento in diretta video, grazie al quale sarà possibile per tutti accedere virtualmente alle nostre torri cittadine.