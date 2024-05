I candidati a rapporto da Coldiretti

Continuano gli incontri promossi da Coldiretti con i candidati sindaci dei Comuni chiamati al voto, con al centro il documento stilato dall’associazione di categoria con proposte a sostegno del settore agricolo. A sottoscriverlo, all’ufficio dell’associazione a Copparo, Fabrizio Pagnoni che, accompagnato da Bruna Cirelli e Alessandro Amà, ha espresso considerazioni e impegni rispetto al documento programmatico di Coldiretti, nel quale sono ricomprese le tematiche dell’agricoltura e dei territori rurali, le necessità di gestione amministrativa a favore delle imprese, la sicurezza, i servizi per imprese e famiglie e naturalmente la difesa e promozione dei prodotti tipici locali, la loro salubrità e sicurezza, la trasparenza dell’origine e della filiera ed il giusto prezzo. Temi sui quali il presidente di zona Stefano Maestri, affiancato dal vice presidente della sezione di Copparo Bernardo Bernardini, dal direttore provinciale Alessandro Visotti e dal segretario di zona Paolo Ferrozzi, hanno raccolto la disponibilità di Pagnoni. Anche il candidato sindaco Enrico Bassi ha incontrato i vertici locali di Coldiretti per un momento di riflessione sul settore a livello nazionale e locale e le possibili azioni da parte del Comune. I vertici dell’associazione hanno raccolto l’attenzione e la condivisione di Bassi, che ha sottoscritto il documento di sintesi delle tematiche discusse con impegno a concretizzarne i contenuti nel proprio programma. Bassi ha anche sottoscritto la raccolta di firme per la proposta di legge dei cittadini europei per l’etichettatura d’origine su tutti gli alimenti. Per Tresignana, la candidata sindaca Laura Perelli ha incontrato i dirigenti della Sezione Coldiretti locale: il presidente Luciano Guglielmo e i componenti il consiglio di sezione assieme al segretario di zona Paolo Ferrozzi. v.f.