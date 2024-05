"I candidati pensino alle imprese. Il territorio rischia l’impoverimento"

Potenziamento delle infrastrutture, snellimento burocratico, lotta all’abusivismo. Sono questi alcuni dei temi che Cna Copparo sta portando agli incontri con i candidati sindaci della propria area di riferimento, iniziati lo scorso 3 maggio e che proseguiranno sino alla fine del mese. "Vogliamo che i temi e le problematiche delle imprese abbiano un ruolo rilevante nei programmi dei candidati sindaci della nostra area di riferimento – spiega il presidente di Cna Copparo, Thomas Pivanti –. Per questo abbiamo chiesto ai candidati di Copparo, Tresignana, Riva del Po e Jolanda di Savoia di incontrarci: a loro chiediamo una progettualità che risponda ai bisogni delle imprese e proponiamo alcune priorità". Proprio per questo ciclo di incontro, l’associazione di categoria ha preparato un documento da sottoporre ai candidati sindaci che individua una serie di priorità "finalizzate a scongiurare l’impoverimento del territorio e a rilanciare l’imprenditoria e in generale il benessere economico dei Comuni coinvolti". Il primo punto evidenziato da Cna Copparo riguarda le infrastrutture: " Serve un progetto di manutenzione a breve termine di strade e ponti, e un piano a medio termine per potenziare i collegamenti con il resto della Provincia di Ferrara e il vicino Veneto". Altro tema è quello relativo alla collaborazione con la scuola, in quanto per l’associazione "è necessario porre le basi di percorsi scolastici che diano come sbocco i mestieri artigiani; Cna ha già avviato con le scuole diverse collaborazioni che partono da questa filosofia di fondo". E ancora, lo sviluppo turistico: "Cna ritiene che il territorio abbia una vocazione naturale al turismo slow che andrebbe valorizzata con iniziative mirate di promozione". Interventi vengono proposti anche in merito ai costi dell’energia, che "sono sempre più gravosi per le aziende – proseguono dall’associazione –. Servono quindi progetti ad hoc, come la creazione di comunità energetiche o l’avvio di incentivi per investimenti nelle fonti rinnovabili. È inoltre necessario ridurre il peso della burocrazia, semplificare e incentivare l’insediamento di nuove imprese, lottare contro l’abusivismo". Nel documento presentato da Cna Copparo, dunque, sono contenute una serie di proposte che mirano allo sviluppo del territorio, a sollecitare interventi volti a rispondere alle istanze delle imprese e politiche per possano attrarre nuove attività produttive sui territori: una base di confronto con i candidati sindaci impegnati per le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

Valerio Franzoni