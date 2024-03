I cani pronti a conquistare la passarella. Un premio anche per il miglior Lagotto

Oggi e domani, nei padiglioni di Ferrara Expo, due esposizioni internazionali canine organizzate dal Gruppo Cinofilo di Ferrara con il Gruppo Cinofilo Modenese.

Numerosi saranno gli amici a quattro zampe a partire dalle 9,30 di entrambe le giornate alla presenza di una giuria composta da giudici provenienti non solo dall’Italia ma anche da Ungheria, Slovenia, Irlanda, Cipro, Polonia e Portogallo. Chiuderà, entrambe le giornate, ‘Best in show’ che vedrà consegnare l’ambito premio ad uno dei soggetti selezionati nel corso della mattinata. Domani, alle 14,30, ci saranno i raduni delle razze: Pastore Olandese, Alano, Cao de Agua e Basset Hound. Tra le sfilate, meritano una menzione particolare quelle che vedranno coinvolti gli Junior Handler allievi (bambini dai 6 agli 11 anni) e gli Junior Handler (bambini/ragazzi dai 12 ai 17 anni) che con amore e destrezza conducono il loro amico a quattro zampe con il quale sono cresciuti. Due premiazioni anche per il miglior Lagotto romagnolo e per il miglior Scottish Terrier in memoria dell’architetto Marina Guidetti, allevatrice della razza e vice presidente per moltissimi anni del Gruppo Cinofilo Ferrarese. "Sono felice che i padiglioni di Ferrara Expo siano ancora una volta la location di un appuntamento ormai consolidato negli anni e così voluto anche dalla cittadinanza", afferma Andrea Moretti. "Torniamo con quello che è un evento di riferimento per tutti gli amanti dei cani, appuntamento nel quale il nostro Gruppo crede profondamente" le parole di Olivo Occhi presidente del Gruppo Cinofilo Ferrarese, che puntualizza che "l’ingresso alla Mostra Canina sarà gratuito e gratuito sarà anche il parcheggio per tutti i visitatori che vorranno accedere al quartiere fieristico dalle 9,30 alle 17".