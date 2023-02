Continuano oggi le iniziative della 45esima ‘Giornata per la vita’, evento promosso dal Sav – Servizio Accoglienza alla Vita di Ferrara. Alle 10.30 nella chiesa di San Francesco (piazza San Francesco) l’arcivescovo Gian Carlo Perego celebrerà con il compositore monsignor Marco Frisina la messa animata dal Coro Santa Maria Assunta di Cernusco sul Naviglio. Le iniziative in programma si svolgono in collaborazione con l’Associazione Scienza e Vita e l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia dell’Arcidiocesi di Ferrara. "Grazie al lavoro svolto dalle 45 volontarie attive nel Sav ferrarese – fanno sapere gli organizzatori –, nel 2022 sono nati 73 bambini. Sono stati consegnati a 72 nuclei familiari buoni spesa per 22.600 euro. Il Sav di Ferrara segue 261 famiglie".