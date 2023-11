I capolavori della sala dell’Arengo. Scardino e l’epopea di Achille Funi

Lucio Scardino, storico dell’arte tra i più autorevoli sul ‘900 ferrarese, racconta Achille Funi oggi alla sala Rossetti di palazzo dei Diamanti focalizzandosi sul contributo dell’artista in città e in particolar modo sulle opere realizzate nella sala dell’Arengo. L’incontro, a cura della Fondazione Ferrara Arte e del Servizio musei d’arte del Comune, inizia alle 17. In occasione della mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito, Lucio Scardino guiderà il pubblico attraverso un viaggio avvincente nel periodo chiave della vita di Funi, enfant prodige dell’arte ferrarese di primo Novecento: l’artista, infatti, espone in modo costante le proprie opere nella sua città natale (le prime mostre sono datate nel 1904 e nel 1905) e dipinge gli affreschi nella sala dell’Arengo tra il 1934 e il 1937, diventando così il ‘maestro della nuova Officina ferrarese’. La suggestiva sala dell’Arengo, situata all’interno della residenza municipale e considerata un autentico capolavoro della decorazione del Novecento, esalta Ferrara tra mito e leggenda. Come spiega lo stesso Scardino nel catalogo edito in occasione della mostra a palazzo dei Diamanti, si tratta di un capitolo della carriera di Funi che si distingue per la sua profonda connessione con la città e con la politica del tempo. Attraverso i suoi studi e contributi al Novecento artistico, Achille Funi ha lasciato un’impronta duratura, emergendo come "uno dei più importanti pittori d’Italia". Ma quale è la storia di Funi? Nell’incontro Scardino ripercorre l’infanzia, la vocazione, i sodalizi e le esperienze che hanno segnato la vita dell’artista.