I capolavori non chiudono le porte

di Mario Bovenzi

Formazione mista tra i tavoli del giardino del museo Schifanoia. Una ragazza di Ferrara guida la compagnia formata da turisti di Roma – quattro – e del Veneto, una signora di Conegliano. Si mangia leggero, bresaola con insalata e scaglie di grana condita da una pioggia di complimenti alla città. "Roma è bella, Ferrara non scherza", dicono i quattro che hanno lasciato le sponde del Tevere per quelle non così lontane del Po. Musei aperti, file davanti a Palazzo Diamanti, giovani e famiglie a parco Massari e in piazza Ariostea, luoghi simbolo della città.

Oggi la cultura concede il bis. Mostre e musei civici aperti – e orari straordinari per Palazzo dei Diamanti – nel giorno della Liberazione, in attesa del Primo Maggio quando di nuovo quadri, tele e volti del passato si concederanno all’ondata di turisti. Nel complesso sono sette le esposizioni, una mappa del bello che tocca diversi luoghi della città. Il Castello ospita il ‘IX Premio Fondazione Vaf’ dedicato ai giovani talenti italiani dell’arte contemporanea. Nei Camerini del Principe c’è ’La realtà del sogno’, con le opere di Carlo Guarienti. Ancora in questo percorso tra capolavori e giganti dell’arte troviamo il museo Schifanoia, quello della Cattedrale, e la casa di Ludovico Ariosto. Saranno aperti tutti i giorni nei consueti orari, senza giornata di chiusura, fino a lunedì Primo Maggio compreso. Ultimo giorno di festa in questo lungo ponte che ci sta aprendo finalmente le porte anche del bel tempo. Di nuovo una finestra sul giardino, i tavolini, la caffetteria ristorante che sembra creare un’atmosfera da gita in campagna. Testimonianza dei fasti dell’epoca rinascimentale, Palazzo Schifanoia è il simbolo della Ferrara degli Este. Sorto attorno al 1385-1391 come residenza ricreativa per "schifar", schivar la noia da qui il nome, il palazzo fu ampliato per volere di Borso d’Este (1450-1471) che plasmò l’edificio a sua immagine e somiglianza, a misura della grandezza europea della Ferrara del tempo. Perché allora la grandeur era qui, la Francia lontana e snobbata. Al timone del locale Simone Bavia, 50 anni, che mise sul piatto coraggio e idee per trasformare un rudere diroccato in un luogo dove trovarsi e ritrovarsi. "Stiamo registrando un grande afflusso di turisti, fa da volano la mostra a Palazzo Diamanti – spiega appoggiato al bancone –. C’è voglia di vacanze, voglia di riprendersi una vita normale dopo i due anni neri del Covid. C’è un numero maggiore di turisti rispetto anche al periodo precedente alla pandemia. Credo in quello che ho creato e che qui stiamo facendo". "Adoro il mio lavoro", aggiunge, il volto che si apre in un sorriso Adriana, impegnata tra le ordinazioni. Una famiglia di Torino, cartina spianata sul tavolo, illustra le tappe di un viaggio che li ha portati a Ferrara e Comacchio. "Abbiamo visitato tutto, a partire da Palazzo Diamanti", dicono Francesco Bruno e Silvia Clemente, con il figlio Jacopo.

Giorni straordinari per ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, oltre cento opere da tutto il mondo. Domenica sarà aperta fino alle 23.30. Negli altri giorni la rassegna si può visitare dalle 10 alle 20, come ben sanno i turisti in fila che aspettano pazienti di varcare l’ingresso di Palazzo Diamanti. "Confermiamo e potenziamo le iniziative per dare al pubblico, nei giorni di festa, occasioni per ammirare opere e luoghi unici, in un’offerta culturale che spazia dall’arte antica a quella contemporanea e che incrocia stili, periodi, epoche in un percorso organico che intendiamo estendere sempre più – dice Marco Gulinelli, assessore alla cultura –. La mostra di palazzo Diamanti ha già sfiorato le 35mila presenze". Tra loro ci sono Francesco, Silvia e Jacopo. Partiti da Torino.