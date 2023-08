I caporali parlano davanti al giudice "I soldi? Solo un rimborso spese"

"I soldi che prendevo? Un rimborso spese in cambio dell’aiuto ai miei connazionali". È la spiegazione fornita al giudice da uno dei tre presunti ‘caporali’ pachistani accusati di aver sfruttato il lavoro di giovani operai. Tutti quanti sono comparsi ieri mattina davanti al gip Silvia Marini per l’interrogatorio di garanzia dopo che, nei giorni scorsi, erano stati raggiunti dalla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Ferrara. Le accuse formulate nei loro confronti sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

A finire nei guai sono stati Zain Mushtaq, 24 anni, Khalid Hussain, 45 anni e Imran Hussain, 35 anni, tutti residenti tra Argenta e Portomaggiore. I tre indagati (assistiti i primi due dall’avvocato Mariella Cicorella e il terzo dell’avvocato Giovanni Sorgato) hanno deciso di rispondere alle domande del giudice. Ognuno ha fornito la propria versione dei fatti e i difensori hanno chiesto la revoca (o la modifica) della misura cautelare, anche alla luce del fatto che tutti hanno famiglia o figli sul territorio. "Il mio assistito ha chiarito tutto – spiega l’avvocato Sorgato –. Ha detto di aver preso quel denaro come ristoro per l’aiuto che dava ai connazionali. Aveva comprato un furgoncino e li accompagnava al lavoro, aiutandoli anche con l’italiano, lingua che spesso non conoscevano. Insomma, nessuno sfruttamento del lavoro". L’avvocato Cicorella non entra nel merito di quanto riferito dai propri assistiti durante l’interrogatorio, limitandosi a confermare che "hanno risposto e sono stati collaborativi. Ci auguriamo – conclude – che il giudice comprenda la loro situazione familiare".

L’inchiesta che ha portato alle tre misure cautelari è la costola di un altro filone investigativo che, negli ultimi due anni, ha visto finire nella rete dei carabinieri altri cinque caporali. Le contestazioni formulate nei confronti degli ultimi tre presunti sfruttatori sono molto simili a quelle avanzate nei confronti degli altri soggetti: avrebbero approfittato dello stato di bisogno di alcuni pachistani per farli lavorare in nero a 5 o 6 euro all’ora, a fronte di una salario di dieci euro. La differenza sarebbe finita nelle tasche dei mediatori. I braccianti lavoravano sette giorni su sette per 10 o 12 ore, senza riposo, formazione o dispositivi di protezione. Gli operai venivano inoltre ‘indottrinati’ su cosa dire in caso di controllo degli ispettori del lavoro e sarebbero stati sottoposti a un sistema di sanzioni per ogni ‘sgarro’.

f. m.