I carabinieri chiudono un centro massaggi

Sospesa l’attività di un centro massaggi per mancanza del documento di valutazione rischi e sanzionato un locale per la somministrazione di alimenti, a causa delle carenze strutturali. È il bilancio dei servizi di controllo del comando provinciale dei carabinieri e del nucleo antisofisticazione. Nel corso del servizio di controllo, inoltre, sono stati sanzionati, per violazioni amministrative della normativa sull’ambiente, due privati cittadini poiché i rispettivi veicoli si presentavano in evidente stato di abbandono. Sono state contestate sanzioni per un importo di 6.800 euro.