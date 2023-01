I carabinieri in congedo toccano quota cento "L’associazione cresce e con essa i servizi"

Nel bilancio di fine anno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di Lagosanto, guidata dalla ex comandante della stazione di Codigoro, Luogotenente Vincenzo Orsini traspare una sezione che gode di ottima salute, con ben 104 associati, in maggioranza maschi, tra effettivi, familiari, simpatizzanti ed uno in servizio ovvero l’attuale comandante di Lagosanto Luogotenente Lucio Esposito. Oltre ai 36 laghesi, per la capacità attrattiva del presidente che informa quotidianamente su iniziative, agevolazioni, rischio truffe e modifiche legislative, si sono iscritti anche 26 codigoresi, 18 comacchiesi e 19 da comuni limitrofi. Un anno, quello appena concluso, che ha visto un grande impegno dei soci, per la vigilanza, all’ingresso e all’uscita, degli scolari nei plessi di via Venturini, Roma e Frank. Un’attività molto impegnativa svolta senza interruzioni per tutta l’annata scolastica, non sono mancati i servizi durante la sagra della fragola, della fiera cittadina anche la partecipazione, presso il comando provinciale in occasione dei 208 anni dalla nascita della Benemerita. Riuscita anche l’adesione all’iniziativa "Per un pugno di mozziconi", organizzata da Rotary Club di Ferrara e patrocinata da diverse amministrazioni comunali, grazie alla quale si contribuì a ripulire l’aria antistante l’ospedale di Valle Oppio, piantumare e sostituire gli arbusti nelle fioriere, situate all’ingresso del nosocomio. Molto riuscite la celebrazione della Virgo Fidelis, la cerimonia per i Caduti di Nassiriya ed anche il pranzo conviviale, durante il quale sono state distribuite benemerenze per la appartenenza all’Anc. Infine il presidente Orsini ha ricordato come l’associazione deve contraddistinguersi anche per promuovere e cementare i sentimenti di fratellanza. cla. casta.