I caregiver fanno squadra Si chiama ’Voce e respiro’

Ha preso il via martedì al centro Rivana Garden, in via Gaetano Pesci il primo dei 16 incontri del laboratorio del progetto ‘Voce e Respiro’, realizzato per i malati di Parkinson e per i loro familiari dal Gruppo Estense Parkinson (Gepa) e sostenuto dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune. L’iniziativa si articola di 16 incontri a cadenza settimanale, alla presenza di un logopedista e di uno psicologo che si occuperanno di educare i partecipanti all’uso della parola e di offrire sedute di rilassamento. Parallelamente si svolgeranno anche 5 incontri a casa dei pazienti domiciliati e non autonomi negli spostamenti. "L’intento di questo progetto – spiega l’assessore Cristina Coletti – è duplice. Da un lato evitare che le difficoltà di linguaggio creino ostacoli alla socializzazione delle persone affette da morbo di Parkinson, dall’altro favorire momenti di confronto e opportunità di fare rete fra caregiver, alleviando così lo stress e il carico assistenziale che pesa su chi si prende cura dei malati. Chi parteciperà agli incontri con i professionisti ne uscirà più ricco e trarrà nozioni che possono portare grandi benefici nell’affrontare i problemi che la malattia pone. Un grande merito va al presidente Paolo Piccinini e a tutti i volontari del Gruppo Estense Parkinson per la tenacia e la forza di volontà che li contraddistingue nelle azioni che mettono in campo, come ‘Voce e Respiro’, per superare e alleggerire le problematiche di una malattia molto invalidante". Obiettivo del progetto è quello di ridurre i disturbi del linguaggio dei malati di Parkinson con laboratori di riabilitazione e logopedia, sostenendo al tempo stesso i loro caregiver con laboratori di training autogeno, per aiutarli ad apprendere tecniche di rilassamento.