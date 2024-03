I caregiver prendono la parola. Al fianco dei ragazzi fragili. Coletti: "Progetto cruciale"

Accrescere la consapevolezza dei genitori in merito al loro essere caregiver e far conoscere all’opinione pubblica cosa comporta rivestire questo ruolo. Questi gli obiettivi del progetto ’Esperienze di cura. Coinvolgere e dare voce ai caregiver di bambini e ragazzi con disabilità’. Un caregiver può essere un badante o un operatore di supporto che aiuta delle persone, in questo caso dei bambini o ragazzi, nelle attività della vita quotidiana. Questo progetto è promosso dall’associazione ’Le Passeggiate di Agata’ e finanziato con 14mila euro dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune. Il contributo è stato assegnato all’interno di un bando, promosso dall’assessore Cristina Coletti. "Uno degli aspetti più significativi di questo progetto – spiega Coletti – è che sia rivolto ai caregiver che si occupano di persone giovanissime. Esistono tanti giovani con patologie e fragilità tali che necessitano un supporto costante. Va dato merito a ’Le Passeggiate di Agata’ per aver cambiato la prospettiva di intervento. È nostra responsabilità accompagnare e sostenere i genitori di questi ragazzi, mettendo in campo adeguate soluzioni". La fase iniziale della progettualità è già stata compiuta ed è consistita in momenti di studio, conoscenza e approfondimento sui genitori e sui caregiver di bambini e ragazzi con disabilità, residenti sul territorio del distretto centro-nord. Questa fase è stata compiuta dall’unità operativa complessa Uonpia di Ausl e dal Centro servizi del volontariato Terre Estensi e la cooperativa sociale ’Anziani e non solo’. La fase operativa sarà da domani al 20 aprile, dedicata prettamente alla cittadinanza, con 4 incontri con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i caregiver e dare a loro la parola.